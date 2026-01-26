Реклама

Названа причина сбоя в системе бронирования билетов Leonardo

Ростех: Сбой системы бронирования Leonardo произошел из-за проблем у провайдера
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Названа причина сбоя в общей для российских авиаперевозчиков системе бронирования билетов Leonardo — он произошел из-за проблем на стороне провайдера «Сирена Трэвел». Об этом ТАСС заявили в «Ростехе».

«Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с ПАО "Аэрофлот" и другими авиакомпаниями, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов "Сирена Трэвел"», — сообщили в корпорации.

Также источник агентства заверил, что работоспособность сервиса Leonardo будет восстановлена в ближайшее время.

О сбоях в российской системе бронирования стало известно 26 января. Он повлиял на работу авиаперевозчиков и аэропортов: затруднена регистрация на рейсы, меняется их расписание.

