18:13, 27 января 2026

Арестович заявил о превосходстве «Рубикона» над силами беспилотных систем ВСУ

Арестович: «Рубикон» решает задачи эффективнее, чем силы беспилотных систем ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Российское подразделение операторов беспилотников «Рубикон» решает боевые задачи эффективнее, чем Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Что сделали россияне? (...) Первое и главное — изоляция поля боя. (...) Там тот же "Рубикон" отметился основательно, выбив нам логистику. Потом они начали изолировать отдельные позиции. Сейчас глубина изоляции достигает 20–25 километров, угроза — до 40. Это значит, что нормальная жизнедеятельность линейных подразделений ВСУ парализована. Глубина обороны бригады — 15 километров — фактически не работает», — сказал он.

По словам украинского политика, тылы украинских войск парализованы на уровне корпусов. При этом, по его словам, командование ВСУ неправильно размещает вектор усилий начиная с 2022 года.

Арестович также заявил, что перевод подразделений украинских операторов БПЛА на систему начисления электронных баллов за поражение целей приведет к катастрофе. Он подчеркнул, что из-за этого подразделения начинают ориентироваться на нанесение потерь в целом, а не на решение конкретных боевых задач.

