Арестович: «Рубикон» решает задачи эффективнее, чем силы беспилотных систем ВСУ

Российское подразделение операторов беспилотников «Рубикон» решает боевые задачи эффективнее, чем Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Что сделали россияне? (...) Первое и главное — изоляция поля боя. (...) Там тот же "Рубикон" отметился основательно, выбив нам логистику. Потом они начали изолировать отдельные позиции. Сейчас глубина изоляции достигает 20–25 километров, угроза — до 40. Это значит, что нормальная жизнедеятельность линейных подразделений ВСУ парализована. Глубина обороны бригады — 15 километров — фактически не работает», — сказал он.

По словам украинского политика, тылы украинских войск парализованы на уровне корпусов. При этом, по его словам, командование ВСУ неправильно размещает вектор усилий начиная с 2022 года.

Арестович также заявил, что перевод подразделений украинских операторов БПЛА на систему начисления электронных баллов за поражение целей приведет к катастрофе. Он подчеркнул, что из-за этого подразделения начинают ориентироваться на нанесение потерь в целом, а не на решение конкретных боевых задач.