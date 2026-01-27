Арестович: Перевод операторов дронов на е-баллы приведет ВСУ к катастрофе

Перевод операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на систему «е-баллов» (система начисления электронных баллов, которые можно обменять на дефицитное оборудование, за поражение целей) приведет украинскую армию к катастрофе. Такой прогноз сделал бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Система "е-баллов" в том виде, в котором она существует, ведет к военной катастрофе. По одной простой причине — концепция сил беспилотных систем и вообще применение беспилотных аппаратов, так как она создана и реализуется, отличается полной безграмотностью, управленческим хаосом и неспособностью решать свои прямые задачи», — заявил он.

По словам бывшего советника, система учитывает цели, которые могли быть поражены неоднократно. Так, если несколько десятков дронов ударят по одному и тому же объекту, то каждый удар будет засчитан за отдельное поражение.

Кроме того, он отметил, что подразделения начинают ориентироваться на нанесение потерь в целом, а не на решение конкретных боевых задач.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров запустил систему, при которой украинские солдаты получают баллы за уничтожение российских солдат. За эти баллы украинские военные могут получить беспилотники и роботизированные системы.