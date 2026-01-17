На Украине ввели систему цифровых бонусов за убийство российских солдат

Министр обороны Украины Михаил Федоров запустил систему, при которой украинские солдаты получают баллы за подтверждение убийства российских солдат. Их они обменивают на технику через онлайн-магазин. Об этом пишет РИА Новости.
Издание выяснило, как работает система. Оказалось, что боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta. После этого начисляются баллы, за которые командиры могут взять беспилотники и роботизированные системы.
Специалисты по военной этике предупреждали, что такой подход превращает смерть людей в элемент балльного учета, придавая конфликту логику видеоигры.
Ранее военнослужащий 66-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины Александр Панчук, взятый в плен российской группировкой войск «Запад» на рубцовском направлении, рассказал, как попал на фронт.