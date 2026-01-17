Реклама

Бывший СССР
12:22, 17 января 2026

На Украине ввели систему цифровых бонусов за убийство российских солдат

На Украине ввели систему цифровых бонусов за убийство солдат ВС России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Министр обороны Украины Михаил Федоров запустил систему, при которой украинские солдаты получают баллы за подтверждение убийства российских солдат. Их они обменивают на технику через онлайн-магазин. Об этом пишет РИА Новости.

Издание выяснило, как работает система. Оказалось, что боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta. После этого начисляются баллы, за которые командиры могут взять беспилотники и роботизированные системы.

Специалисты по военной этике предупреждали, что такой подход превращает смерть людей в элемент балльного учета, придавая конфликту логику видеоигры.

Ранее военнослужащий 66-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины Александр Панчук, взятый в плен российской группировкой войск «Запад» на рубцовском направлении, рассказал, как попал на фронт.

