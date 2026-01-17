Реклама

06:29, 17 января 2026

Принесшего в ТЦК найденные в мусоре патроны бездомного украинца мобилизовали

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащий 66-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Панчук, взятый в плен российской группировкой войск «Запад» на рубцовском направлении, рассказал, как попал на фронт. Будучи бездомным, он нашел в мусоре патроны и отнес их в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), после чего его мобилизовали, передает ТАСС.

«Пришел в ТЦК, принес два патрона. Нашел их в мусорном баке, потому что я уличный человек, я и рылся в баке. Мне сказали: "Мы их утилизируем, пойди, отдохни". С их территории они [меня] не выпускали, везде был забор и колючая проволока», — поделился Панчук.

По его словам, на медкомиссии его признали годным к военной службе, несмотря на деформацию грудной клетки.

«Бейте морду не нашим соседям, а нашим [сотрудникам] ТЦК», — заключил военный.

Ранее пленный солдат ВСУ захотел дать ВС РФ координаты для удара по украинскому военкомату. Он объяснил это тем, что не хотел воевать.

