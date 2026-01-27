ВС РФ наступает в Константиновке на территории ДНР

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в Константиновке на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска смогли занять юго-восточную часть Константиновки», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре населенного пункта наносятся массированные удары, а бои идут и в соседних поселениях.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал, что Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев. В начале года, добавил эксперт, с большой долей вероятности продолжатся бои за города, имеющие стратегически важное значение для ВСУ.