17:36, 27 января 2026Авто

Автоблогер перечислил проблемы одного китайского кроссовера

Российская зима выявила недостатки кроссовера L6 от Li Auto
Марина Аверкина

Кадр: Китачка / YouTube

Появились сообщения о проблемах китайских кроссоверов Li Auto в условиях российской зимы. Автоблогер Сергей «Китачка», который ездит на кроссовере Li L6, рассказал о двух основных недостатках модели в своем Telegram-канале.

«Если вам выпало прокатиться в метель на Lixiang, то будьте готовы к феерическому исходу», — пишет он. По его словам, во время длительной поездки при таких погодных условиях снежная масса может набиваться в воздушный фильтр. Это приводит к нарушению работы двигателя, который перестает вырабатывать достаточную для подзарядки высоковольтной батареи мощность. В результате батарея полностью разряжается до 0 процентов, а зарядить ее на месте становится невозможно из-за заблокированных воздушных патрубков. «Вариант один — остановка, разбор, чистка», — констатирует блогер.

Вторая проблема касается пневматической подвески некоторых автомобилей. Как отметил владелец кроссовера, производитель использовал компрессоры разных брендов — AMK и Wabco. «Тем, кому достались компрессоры от бренда AMK, не повезло», — считает он.

Компрессор AMK установлен в задней части машины под бампером. В холодное время года он активно затягивает влажный воздух и дорожную грязь, что приводит к скоплению влаги внутри поршневой системы и окислению клапана. «В результате пневма перестает подниматься в верхнее положение, так как влага оказывается внутри поршневой, а клапан в свою очередь еще и окисляется», — пишет автомобилист. Владельцы комплектаций с компрессорами Wabco, по словам блогера, таких проблем не имеют.

Ранее стало известно, что владельцы рестайлинговых кроссоверов Porsche Macan жалуются на сбои в работе электрооборудования.

