Владельцы дорогих кроссоверов столкнулись с неожиданной проблемой

На Porsche Macan в морозы фиксируют аномальные показатели напряжения
Марина Аверкина

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Владельцы рестайлинговых кроссоверов Porsche Macan сообщают о нехарактерных сбоях в работе электрооборудования. Проблема проявляется в виде повышенного напряжения в бортовой сети, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам автовладельцев, на фоне сильных морозов напряжение в системе достигает значений в 15,2-15,3 вольта. Этот показатель не снижается до нормы даже после поездки на расстояние до 60 километров. Водители отмечают появление предупреждений о неисправностях, связанных с генератором и электросистемой в целом.

Все дело в сложном устройстве системы энергоснабжения автомобилей Porsche. Вместо стандартного решения инженеры применили комплекс из аккумулятора типа AGM, генератора с адаптивным управлением, датчика тока и специального контрольного блока. Напряжение в этой системе регулируется динамически, в зависимости от текущего состояния батареи, и не фиксируется на традиционном уровне в 14,4 вольта.

Реальным поводом для беспокойства специалисты называют напряжение более 15,5 вольта на прогретом автомобиле с полным зарядом аккумулятора. Именно в этом случае фиксируются ошибки. Одновременно с этим многие пользователи наблюдают некорректную работу индикатора уровня моторного масла, который начинает показывать отрицательные или завышенные значения. По словам автомобилистов, неполадки возникают на технически исправных машинах исключительно в морозную погоду.

Об отзывной кампании производитель пока не заявлял. В большинстве случаев официальные сервисные центры объясняют подобные ситуации «особенностью работы системы».

Ранее стало известно, что российские автомобилисты массово отказываются от сервиса у официальных дилеров.

