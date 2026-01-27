Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

Опрос выявил главные страхи россиян при обслуживании в автосервисах

Большинство российских автомобилистов (52 процента) обслуживают свои машины не у официальных дилеров. Они предпочитают обращаться к мастерам из несертифицированных станций технического обслуживания (СТО) и частникам. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные исследования онлайн-платформы Uremont.

В ходе опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, выяснилось, что к дилерам за обслуживанием автомобилей обращаются только 45 процентов водителей. Еще 38 процентов респондентов пользуются услугами несертифицированных СТО, а 14 процентов доверяют ремонт знакомым специалистам.

В компании отметили, что на российском рынке в настоящее время работает приблизительно 130 тысяч различных автосервисов. При этом для них до сих пор не установлены общие стандарты качества работ и формирования стоимости. Из-за этого итоговая цена ремонта и запчастей для клиента часто остается непредсказуемой, что часто приводит к необоснованным финансовым тратам и потере времени.

Исследование также выяснило конкретные запросы и опасения автовладельцев. Например, 69 процентам опрошенных важно знать полную стоимость услуг еще до того, как они приедут в мастерскую. При этом принцип формирования цен на детали и работу не понимают 66 процентов респондентов. Опасение, что им навяжут ненужные услуги, выразили 63 процента участников опроса. Страх переплатить или столкнуться с обманом испытывают 37 процентов автомобилистов.

По словам директора по работе с партнерами СТО Uremont Александра Петрова, в нашей стране исторически было распространено обслуживание в гаражах. После того как многие официальные дилеры ушли с российского рынка, значительная часть клиентов вернулась к «серым» мастерам, объяснил он результаты опроса.

