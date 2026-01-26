Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
22:52, 26 января 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы одной модели Skoda

​​​​​​​Владельцы Skoda Kodiaq рассказали о системных недостатках кроссовера
Марина Аверкина

Несмотря на репутацию практичного семейного кроссовера, предыдущее поколение Skoda Kodiaq имеет нелестные отзывы от некоторых автовладельцев. «Лента.ру» изучила мнения автомобилистов на портале Auto.ru. Там они детально описали недостатки, с которыми столкнулись в процессе эксплуатации автомобиля.

Один из владельцев (id58245174) отметил, что машина в целом соответствует ожиданиям по проходимости и универсальности. Однако он выделил несколько серьезных изъянов. Есть проблема с замерзанием дверных замков при переходе погоды от дождя к морозу, когда открыть двери не получается ни снаружи, ни изнутри. Критике подверглась работа роботизированной трансмиссии DSG, работу которой адекватной на крутых подъемах и бездорожье пользователь не осмелился назвать. Еще он пожаловался на постоянно запотевающие фары, быстро изнашивающуюся обивку сидений, слабую краску на кузове и неудобную зимнюю эксплуатацию дворников, скрытых под капотом. Недостаточно эффективно, по его мнению, работал климат-контроль для пассажиров сзади.

Другой обладатель кроссовера с ником Красный седан назвал покупку Skoda Kodiaq ошибкой и «памятником собственной глупости». Он пожаловался на неудобные сиденья, вызывающие боли в спине, и высокий расход топлива (14 литров на 100 километров для двигателя объемом 1,4 литра). Особые опасения вызвала поломка роботизированной коробки передач на пробеге в 23 тысячи километров, которая, по словам владельца, едва не привела к аварийной ситуации при обгоне. После этого он решил избавиться от автомобиля.

Материалы по теме:
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Штрафы за парковку в 2026 году: размер, за что выписывают и как оспорить
Штрафы за парковку в 2026 году:размер, за что выписывают и как оспорить
19 января 2026

Автомобилист с ником Зеленый минивэн рассказал о проблемах с обзорностью и электроникой. Он указал, что камера заднего вида и парктроники выдают неинформативное изображение, что осложняет парковку. Периодические ошибки в работе электронных блоков управления не исчезали даже после обновлений программного обеспечения. По его мнению, автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей не должен иметь подобных сбоев. В итоге он охарактеризовал Kodiaq как кроссовер, который сложно полюбить из-за множества недостатков, перевешивающих достоинства.

Ранее стало известно, что россияне стали стремительно скупать новые автомобили двух марок.

Обсудить
Последние новости

«Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

В России незаметно появилась «огромная армия»

Финский политик призвал признать Донбасс и Новороссию частью России

Капризова признали первой звездой недели в НХЛ

Умерла помощница губернатора Белгородской области

Зеленский продлил мобилизацию на Украине

Генсек НАТО указал на низкую эффективность украинской ПВО

Белый дом одним словом оценил переговоры США, России и Украины

«Роскосмос» опубликовал кадры надвигающегося на Москву снежного циклона

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok