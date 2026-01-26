Названы проблемы одной модели Skoda

​​​​​​​Владельцы Skoda Kodiaq рассказали о системных недостатках кроссовера

Несмотря на репутацию практичного семейного кроссовера, предыдущее поколение Skoda Kodiaq имеет нелестные отзывы от некоторых автовладельцев. «Лента.ру» изучила мнения автомобилистов на портале Auto.ru. Там они детально описали недостатки, с которыми столкнулись в процессе эксплуатации автомобиля.

Один из владельцев (id58245174) отметил, что машина в целом соответствует ожиданиям по проходимости и универсальности. Однако он выделил несколько серьезных изъянов. Есть проблема с замерзанием дверных замков при переходе погоды от дождя к морозу, когда открыть двери не получается ни снаружи, ни изнутри. Критике подверглась работа роботизированной трансмиссии DSG, работу которой адекватной на крутых подъемах и бездорожье пользователь не осмелился назвать. Еще он пожаловался на постоянно запотевающие фары, быстро изнашивающуюся обивку сидений, слабую краску на кузове и неудобную зимнюю эксплуатацию дворников, скрытых под капотом. Недостаточно эффективно, по его мнению, работал климат-контроль для пассажиров сзади.

Другой обладатель кроссовера с ником Красный седан назвал покупку Skoda Kodiaq ошибкой и «памятником собственной глупости». Он пожаловался на неудобные сиденья, вызывающие боли в спине, и высокий расход топлива (14 литров на 100 километров для двигателя объемом 1,4 литра). Особые опасения вызвала поломка роботизированной коробки передач на пробеге в 23 тысячи километров, которая, по словам владельца, едва не привела к аварийной ситуации при обгоне. После этого он решил избавиться от автомобиля.

Автомобилист с ником Зеленый минивэн рассказал о проблемах с обзорностью и электроникой. Он указал, что камера заднего вида и парктроники выдают неинформативное изображение, что осложняет парковку. Периодические ошибки в работе электронных блоков управления не исчезали даже после обновлений программного обеспечения. По его мнению, автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей не должен иметь подобных сбоев. В итоге он охарактеризовал Kodiaq как кроссовер, который сложно полюбить из-за множества недостатков, перевешивающих достоинства.

Ранее стало известно, что россияне стали стремительно скупать новые автомобили двух марок.