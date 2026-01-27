Британия задумалась о военных методах борьбы с «теневым флотом» России

Великобритания рассматривает военные методы борьбы с так называемым «теневым флотом» России. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает ТАСС.
«Должны ли мы делать больше в контексте теневого флота? Да, должны», — заявил Хили.
По словам главы Минобороны Британии, Лондон рассматривает использование военных методов против «теневого флота». Он добавил, что Британия разрабатывает юридические обоснования своих действий вместе со странами Северной Европы, входящими в Объединенный экспедиционный корпус.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что планы Великобритании задерживать суда, находящиеся под санкциями, приведут к серьезным последствиям для мировой торговли.
13 января стало известно, что Лондон нашел юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России.