Популярный смартфон Samsung устарел

Samsung выпустила последнее обновление для смартфонов Galaxy S21

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила последнюю версию программного обеспечения (ПО) для популярных смартфонов серии Galaxy S21. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты обратили внимание, что в январе заканчивается пятимесячная гарантия на смарфоны серии Galaxy S21, которые вышли в начале 2021 года. По словам авторов медиа, Samsung обещала выпускать крупные обновления для гаджетов пять лет и сдержала свое слово — устройства получили свой, по-видимому, последний апдейт.

Так, южнокорейские пользователи уже могут установить на свои старые девайсы обновление с идентификатором G99xNKSSCHZA5. В том числе, апдейт включает в себя несколько актуальных патчей безопасности. «Samsung планирует постепенно выпустить обновление в других регионах в течение следующих нескольких дней», — рассказали журналисты.

Авторы SamMobile заметили, что после того, как смартфон перестает получать обновления, пользоваться им становится опасно. В этой связи они предложили фанатам Samsung рассмотреть к покупке Galaxy S26.

В конце января корпорация Samsung признала ошибки и уязвимости в своих смартфонах. Фирма выпустила обновление для Galaxy S22, которое устранило 55 уязвимостей.