Наука и техника
11:48, 23 января 2026Наука и техника

В смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

Samsung выпустила патч для смартфонов Galaxy S22, устраняющий 55 уязвимостей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung Electronics / Handout / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung признала ошибки и уязвимости в своих смартфонах. На это обратило внимание издание SamMobile.

Компания представила обновление прошивки смартфонов серии Galaxy S22 — устройства вышли в 2022 году. Апдейт с идентификатором S90xNKSU7GYI7, который имеет размер около 400 мегабайт, стал доступен для пользователей устройств в конце января.

В Samsung отметили, что патч устраняет 55 найденных инженерами компании и сторонними наблюдателями уязвимостей. Также в ближайшие недели пользователи смартфонов бренда должны получить обновление One UI 8.5, которое добавит девайсам некоторые новые функции.

Журналисты SamMobile объяснили, что патчи и обновления первыми получают самые новые девайсы Samsung, а затем компания распространяет их на других смартфонах. По этой причине новейший патч уже вышел для смартфонов серий Galaxy S25, S24 и S23. Проверить наличие апдейт можно в настройках устройства.

В конце января корпорация Samsung выпустила связанные с Google Play обновления для старых смартфонов. Апдейт получили Galaxy S10, S20 и S21.

