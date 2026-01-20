Samsung внезапно обновила старые смартфоны

Samsung внезапно выпустила обновление для Galaxy S10, вышедшего в 2019 году

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила обновления для старых смартфонов. На это обратило внимание издание Tech Advisor.

В январе пользователи устаревших девайсов Samsung, таких как Galaxy S10, S20 и S21, получили внезапный апдейт. Причем данные устройства не должны были получать никаких обновлений. Так, гаджеты серии Galaxy S10 прекратили поддерживать в апреле 2023 года, а Galaxy S20 перестали получать новое программное обеспечение (ПО) в 2025-м.

Специалисты выяснили, что обновление касалось функций магазина Google Play. При этом примечательно, что апдейт вышел для Galaxy S10, который появился в 2019 году, однако более новые устройства Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 7 не получили обновлений.

Журналисты издания обратились в Samsung и Google, но не получили оперативного ответа. Авторы Tech Advisor подытожили, что выходы обновлений от Google можно отслеживать в настройках — через раздел «Обновление системы Google Play».

Ранее журналисты издания BGR изучили советы экспертов и обозначили оптимальный срок замены смартфона. По их мнению, Android-телефон желательно менять раз в 2-3 года, iPhone — 5 лет.