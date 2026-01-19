Реклама

Наука и техника
14:47, 19 января 2026Наука и техника

Назван оптимальный срок замены смартфона

BGR: Смартфон нужно менять не чаще, чем раз в 2-3 года, iPhone — 5 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Журналисты издания BGR изучили советы экспертов и обозначили оптимальный срок замены смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты отметили, что срок жизни устройства напрямую зависит от жизненного цикла программного обеспечения (ПО). Так, Apple поддерживает iPhone обновлениями 5 лет и признает гаджеты устаревшими через 7 лет после появления в продаже. Соответственно, телефоны американского бренда можно менять раз в 5 лет.

Android-смартфоны, как правило, получают обновления не меньше 2-3 лет с момента выпуска. Журналисты отметили, что бывают исключения: так, Google, Samsung и другие производители начали выпускать телефоны с 5-7 годами поддержки. Однако назвать эту практику распространенной на рынке нельзя.

Важным аспектом в этом вопросе авторы назвали состояние аккумулятора. Если ресурс батареи истек, то ее нужно заменить или купить новый смартфон. Также стоит ориентироваться на то, как работают на устройстве популярные приложения. «Даже если телефон включается и работает нормально, на нем может отсутствовать необходимое программное обеспечение для дальнейшей работы», — заявили журналисты.

В конце декабря корпорация Apple в рекламе назвала оптимальный срок для обновления iPhone. Судя по материалам, которые компания распространяет в сети, менять устройства нужно раз в 3 года.

