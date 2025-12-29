Реклама

Наука и техника
07:31, 29 декабря 2025Наука и техника

Apple назвала идеальный срок замены iPhone

Apple посчитала, что iPhone оптимально менять каждые 3 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple назвала оптимальный срок для обновления iPhone. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В конце декабря Apple выпустила новую рекламу программы обмена старого смартфона на новый с доплатой (trade-in). Компания прорекламировала свой проект в соцсетях — скриншотами, в том числе, поделился блогер X под ником Nao_9615. Судя по рекламным изображениям, в Apple считают идеальным сроком замены старого устройства на новое 3 года.

На рекламном баннере разместили четыре случае обмена смартфона по trade-in. В первом iPhone 11 меняли на iPhone 14 Pro, во втором — iPhone 12 на iPhone 15, в третьем — iPhone 13 на iPhone 16 Pro в четвертом — iPhone 14 Pro на iPhone 17 Pro. Все истории объединяет разница между выхода старого и нового смартфонов — 3 года. Так, iPhone 11 появился в 2019 году, iPhone 14 Pro — 2022 году.

«Apple буквально рассчитывает на то, что вы будете обновлять устройство всего раз в 3-4 года», — отреагировал на рекламу пользователь X под ником LuftkoppTim. «Я предпочитал бы обновлять гаджеты каждые 7-10 лет», — заметил Gomerasprofile. «А я обновляю iPhone каждый год из-за страха, что не смогу выгодно перепродать смартфон, лол», — написал пользователь под ником PattonKieran.

В конце декабря специалисты журнала Forbes призвали пользователей iPhone c iOS 18 скорее обновиться до iOS 26. Они объяснили призыв тем, что новая версия операционной системы быстрее получает патчи безопасности.

