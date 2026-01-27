Любовь к K-pop стоила российской пенсионерке сбережений

Пенсионерка из Приморья отдала аферистам ₽600 тыс. ради встречи со звездой K-pop

«Солист» популярной K-pop группы похитил почти 650 тысяч рублей у пенсионерки из Дальнереченска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, 63-летняя женщина оказалась поклонницей корейской K-pop-группы. В один из дней с ней в мессенджере связался неизвестный, представившийся солистом этой группы, и предложил открыть в России благотворительный фонд. Пенсионерка согласилась, и музыкант якобы отправил ей деньги почтой для фонда.

Вскоре с получательницей связались «представители таможни» и попросили перевести 325 тысяч рублей налога за отправленные деньги. Получив перевод, мошенники не остановились. Они вновь связались с женщиной и попросили перевести еще 317 тысяч рублей — эти деньги якобы предназначались для оплаты перелета артиста и его встречи с поклонницей.

Все это время якобы солист группы общался с пенсионеркой по видео, используя возможности искусственного интеллекта. После получения денег он перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Ранее в Москве задержали 76-летнего российского пенсионера, подозреваемого в помощи мошенникам.