Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:21, 27 января 2026Силовые структуры

Любовь к K-pop стоила российской пенсионерке сбережений

Пенсионерка из Приморья отдала аферистам ₽600 тыс. ради встречи со звездой K-pop
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: sakae.j / Shutterstock / Fotodom

«Солист» популярной K-pop группы похитил почти 650 тысяч рублей у пенсионерки из Дальнереченска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, 63-летняя женщина оказалась поклонницей корейской K-pop-группы. В один из дней с ней в мессенджере связался неизвестный, представившийся солистом этой группы, и предложил открыть в России благотворительный фонд. Пенсионерка согласилась, и музыкант якобы отправил ей деньги почтой для фонда.

Вскоре с получательницей связались «представители таможни» и попросили перевести 325 тысяч рублей налога за отправленные деньги. Получив перевод, мошенники не остановились. Они вновь связались с женщиной и попросили перевести еще 317 тысяч рублей — эти деньги якобы предназначались для оплаты перелета артиста и его встречи с поклонницей.

Все это время якобы солист группы общался с пенсионеркой по видео, используя возможности искусственного интеллекта. После получения денег он перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Ранее в Москве задержали 76-летнего российского пенсионера, подозреваемого в помощи мошенникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Путин встретится с президентом Сирии

    Трамп дал оценку ситуации вокруг Гренландии

    Михаилу Ходорковскому утвердили обвинение по делу о фейках

    На Украине подтвердили удары по объекту в Львове

    Из паспортов россиян захотели убрать одну графу

    Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине

    Российский бизнесмен придумал схему с бесплатным получением товара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok