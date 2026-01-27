Реклама

06:01, 27 января 2026

Россияне высказались за вынос из мавзолея и погребение тела Ленина

Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и его погребение. Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей «Ленты.ру», в котором приняли участие почти 65 тысяч человек.

За вариант предать земле Ленина проголосовали 59 процентов участников. 41 процент предпочел бы оставить все без изменения и оставить тело вождя мирового пролетариата в мавзолее у стен Кремля.

Опрос проводился с 19 по 23 января, в нем приняли участие 64667 человек.

Похороны Владимира Ленина состоялись ровно 102 года назад, 27 января 1926 года. Его смерть наступила шестью днями ранее — 21 января. По общепринятой версии, здоровье Ленина сильно ухудшилось после покушения 30 августа 1918 года. У него развился атеросклероз сосудов, после чего произошло кровоизлияние в мозг.

