Мир
14:39, 27 января 2026Мир

МИД Франции проинформировал Россию об ограничении передвижения дипломатов

МИД Франции проинформировал посольство РФ об ограничении передвижения дипломатов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

МИД Франции официально проинформировал посольство России в Париже об ограничении передвижения дипломатов. Об этом заявили в российской дипмиссии, сообщает РИА Новости.

Теперь российское посольство должно уведомлять французское внешнеполитическое ведомство о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах Европейского союза (ЕС) дипломатов не позднее чем за 24 часа.

В дипмиссии отметили, что пока Париж не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии.

Ранее МИД Нидерландов тоже уведомил посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри европейского объединения. Российская сторона рассматривает этот шаг как элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения правовых норм, подчеркнули в дипмиссии.

