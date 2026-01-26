Российским дипломатам ограничили передвижения в ЕС

Нидерланды уведомили посольство РФ об ограничениях на передвижения дипломатов

МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ в Гааге.

«На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», — рассказали в посольстве.

Российская сторона рассматривает этот шаг как элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения правовых норм, подчеркнули в дипмиссии.

В то же время российское посольство в Вене сообщило, что МИД Австрии ввел уведомительный порядок въезда и транзита для неаккредитованных в республике российских дипломатических сотрудников.