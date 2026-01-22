Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:33, 22 января 2026Мир

Германия вышлет заместителя военного атташе России

Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России в Берлине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mo Photography Berlin / Shutterstock / Fotodom

Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«В четверг Министерство иностранных дел в Берлине вызвало российского посла. (...) Дипломату сообщили, что заместитель военного атташе посольства должен немедленно покинуть Германию», — говорится в публикации.

По данным издания, высылаемый из ФРГ сотрудник посольства России должен покинуть страну в течение 3 дней. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он якобы длительное время работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.

21 января в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу России задержали гражданку Германии и Украины Илону В. По версии следствия, она занималась сбором информации об участниках важных политических событий, а также данных о местонахождении предприятий оружейной промышленности, испытаниях БПЛА и планируемых поставках беспилотников на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    Внуково примет участие в торгах по продаже Домодедово

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok