FAZ: В Германии задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже для России

В Берлине задержали женщину с гражданством Германии и Украины по подозрению в шпионаже для России. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным Федеральной прокуратуры Карлсруэ, немецкая и украинская гражданка Илона В. якобы предоставляла своим контактам информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также якобы связывалась с бывшими сотрудниками Федерального министерства обороны России, которых знала лично.

В среду были проведены обыски в ее квартире и квартирах еще двух подозреваемых в Бранденбурге, Рейнланд-Пфальце и Баварии. Двое других подозреваемых в настоящее время находятся на свободе.

Как отмечает издание, Илону В. обвиняют в работе на разведывательную службу иностранной державы. Предполагается, что она собирала информацию об участниках важных политических событий, а также данные о местонахождении предприятий оружейной промышленности, испытаниях беспилотников и планируемых поставках беспилотников на Украину.

Ранее прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины — Даниилу Б. и Владиславу Т. — по делу о посылках с бомбами. Им вменяют шпионаж с целью саботажа и сговор с целью поджога.

