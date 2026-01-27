Мировым ценам на золото спрогнозировали новый рекорд

Аналитик Шепелев: Стоимость золота может достичь 6 тысяч долларов в 2026 году

Мировые цены на золото продолжат расти в обозримом будущем на фоне геополитической напряженности. Такой прогноз дал аналитик фондового рынка «БКС Мир Инвестиций» Александр Шепелев, его слова приводит ТАСС.

До конца этого года биржевая стоимость ключевого драгоценного металла, допустил эксперт, может достичь отметки в 6 тысяч долларов. Однако рост, скорее всего, будет сопровождаться не менее стремительным падением, вплоть до 4 тысяч и ниже. «Существенные ценовые коррекции неизбежны», — резюмировал он.

Подобная динамика, пояснил эксперт, объясняется высокой волатильностью золота. Котировки этого драгметалла остро реагируют на любые, даже самые незначительные внешние факторы. На этом фоне средняя стоимость золота в 2026 году с большой долей вероятности окажется в районе 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию, полагает Шепелев.

Ранее биржевая стоимость золота пробила очередную психологическую отметку. В ходе торгов в понедельник, 26 января, котировки драгметалла на американской площадке Comex впервые в истории превысили 5,1 тысячи долларов. Во вторник, 27 числа, цены на золото в моменте достигли 5125 долларов за тройскую унцию. Эксперты объяснили рост котировок повышенным спросом на драгметалл на фоне глобальной геополитической напряженности.