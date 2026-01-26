Цены на ключевые драгметаллы рекордно выросли

Биржевые цены на золото и серебро достигли исторических максимумов

В ходе торгов в понедельник, 26 января, цены на основные драгоценные металлы продолжили расти и достигли новых исторических максимумов. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

К 10:25 по московскому времени котировки золота впервые в истории преодолели отметку в 5,1 тысячи долларов за тройскую унцию. К тому моменту стоимость фьючерса на поставку этого драгметалла в апреле 2026 года достигла отметки примерно в 5127,4 доллара. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,2 процента.

Схожую ценовую динамику продемонстрировало и серебро. Цены на него в моменте подскочили на 6,24 процента и достигли 107,65 доллара за тройскую унцию, что стало новым максимумом. Столь высоких значений на бирже не фиксировалось за всю историю статистических наблюдений.

Эксперты связали рекордное подорожание основных драгметаллов в первую очередь с геополитической напряженностью. На фоне задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, массовых протестов в Иране, споров США и Евросоюза вокруг Гренландии и продолжения боевых действий на Украине золото и серебро стали укреплять свои позиции и все чаще восприниматься участниками фондового рынка в качестве ключевых «активов-убежищ».