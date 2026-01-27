Реклама

Культура
06:20, 27 января 2026Культура

На первый в году концерт Долиной в Москве продали меньше половины билетов

Марина Совина
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Лишь 44 процентов билетов продано на первый в 2026 году концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве, сообщает РИА Новости.

Концертная площадка в столичном баре Petter вмещает 91 зрителя. В понедельник, 26 января, в распоряжении посетителей оставалось лишь 18 билетов — заполняемость зала превысила 80 процентов. К вечеру свободных мест осталось всего 14, и атмосфера накала стремилась к полному аншлагу.

Однако в ночь перед событием число доступных билетов неожиданно возросло до 51 — почти половина всех мест вновь оказалась в открытом доступе. Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения.

Ранее сообщалось, что перед выселением из своей бывшей квартиры в Ксеньинском переулке в центре Москвы певица Лариса Долина оставила новой владелице жилья подарок. Речь идет об оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, которую звезда произвела в полном объеме.

