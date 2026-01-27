Реклама

21:11, 27 января 2026

На Украине назвали мешающую вступлению в ЕС страну

Сибига: Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС
Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия является единственным препятствием для вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

«Нужно называть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС», — сказал он. Министр также упрекнул венгерские власти в том, что они якобы блокируют присоединение живущих на Украине венгров к «общему европейскому пространству».

Комментируя текущие отношения между Киевом и Будапештом, он отметил, что «период дипломатического незамечания завершился». «На любые недружественные проявления в отношении нашей страны, народа, руководства государства мы будем решительно реагировать», — пообещал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал принять страну в ЕС в 2027 году. По его словам, членство Киева в объединении является одной из ключевых гарантий безопасности для всей Европы.

