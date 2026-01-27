Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:24, 27 января 2026Авто

Названы способы безопасной очистки автомобиля в снегопад

Автомобилистам рассказали, как правильно откопать машину от снега
Марина Аверкина

Фото: Yusia13 / Shutterstock / Fotodom

Сильные снегопады этой зимой создают немало проблем автомобилистам. Если отложить поездку невозможно, то важно соблюсти все правила очистки машины от снега. Инструкцию о том, как правильно откопать машину, опубликовал ТАСС. Неправильные действия могут причинить вред автомобилю и повысить вероятность ДТП.

Первым делом нужно освободить от снега выхлопную трубу. Это важно для предотвращения проникновения угарного газа в салон машины. После этого требуется расчистить снег перед ведущими колесами, а затем — по бокам.

Следующий этап — освобождение от снега нижней части бампера, что создаст просвет под днищем транспортного средства. Только после этого можно приступать к полной очистке крыши, стекол и зеркал.

Если машина не может выехать с места, перед очищенными ведущими колесами нужно создать карман на 30-50 сантиметров. Любые предметы, которые улучшают сцепление, следует положить под колеса. Это могут быть автомобильные коврики, картон или песок. Выезжать со стоянки следует, используя раскачивание вперед и назад, не давя на газ.

Ранее россиянам назвали самый продаваемый в 2025 году автомобиль с пробегом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    В Крыму в словах Зеленского о Донбассе увидели браваду

    Лицемерие Польши разочаровало Европу

    Раскрыт недооцененный фактор развития сердечной недостаточности

    Избивавший десять лет дочь россиянин избежал тюрьмы

    Бывший президент Польши нашел работу в США

    Юрист объяснил блокировку банковских переводов россиян

    Названы способы безопасной очистки автомобиля в снегопад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok