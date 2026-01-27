Реклама

12:20, 27 января 2026Авто

Назван самый продаваемый подержанный автомобиль в России

«Автостат»: Lada 2107 стала самой продаваемой машиной с пробегом в 2025 году
Марина Аверкина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2025 году самой продаваемой подержанной легковой машиной в России стала Lada 2107. Вторую позицию в годовом рейтинге заняла Kia Rio, которая при этом в декабре оказалась самой популярной на вторичном рынке. Lada 2107 в конце года была на пятом месте декабрьского рейтинга, пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Аналитики сообщили, что за минувший год в стране было реализовано 142,3 тысячи экземпляров седана Lada 2107. Показатель Kia Rio составил 120,9 тысячи единиц. Третье место занял Hyundai Solaris с результатом в 118,2 тысячи штук.

В пятерку самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке также вошли Lada 2114 в кузове хэтчбек, известная как «Самара-2» (112,4 тысячи машин), и Ford Focus, объем продаж которого достиг 107,1 тысячи единиц.

В декабре лидером месяца стала Kia Rio с результатом в 11,1 тысячи автомобилей. За ней расположились Hyundai Solaris (10,7 тысячи), Lada Niva (9,67 тысячи), Ford Focus (9,56 тысячи) и Lada 2107 (9,38 тысячи).

Доля Lada 2107 на рынке подержанных легковых автомобилей за год составила 2,28 процента. Доля Kia Rio достигла 1,94 процента, Hyundai Solaris — 1,9, Lada 2114 — 1,8, Ford Focus — 1,72 процента.

Среди других моделей аналитики выделили Toyota Camry, которая отметилась наибольшим годовым ростом реализации. Ее результат увеличился на 3,1 процента. Наименьший прирост был зафиксирован у седана Lada Granta — 1,2 процента.

Одновременно пять моделей показали снижение продаж. Самое незначительное падение отмечено у Hyundai Solaris — на 1,5 процента. Продажи модели Lada 2114 «Самара-2» упали на 8,4 процента, и это самое значительное падение.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил о рекордном росте импорта новых и подержанных автомобилей популярного немецкого бренда.

