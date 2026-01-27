Объем импорта Mercedes-Benz в Россию рекордно вырос

Аналитик Целиков: Ввоз автомобилей Mercedes-Benz увеличился на 47 процентов

В 2025 году в Россию было ввезено 36,6 тысячи автомобилей премиальной марки Mercedes-Benz. Это на 47 процентов превысило показатель 2024 года. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Импорт новых автомобилей увеличился на 30 процентов, достигнув объема в 10,2 тысячи единиц. Поставки автомобилей с пробегом выросли еще больше — на 55 процентов, до 26,4 тысячи экземпляров.

Подавляющее большинство новых Mercedes-Benz (98,9 процента) оснащены двигателем мощностью более 160 лошадиных сил. Среди подержанных автомобилей доля таких агрегатов также очень высокая — 79,5 процента.

На машины, выпущенные в Германии, пришлось более 85 процентов от общего импорта, включая и новые, и с пробегом. Доля автомобилей, собранных в Китае, остается незначительной — 5,3 процента среди новых и 4,5 процента среди подержанных.

Основным поставщиком новых Mercedes-Benz на российский рынок стала Белоруссия, через которую было ввезено 4,3 тысячи машин (42 процента от общего объема). Самый значительный рост продемонстрировали поставки из Южной Кореи, которые увеличились в 4 раза (на 300 процентов), составив 2 тысячи единиц.

Среди автомобилей с пробегом почти половина (46 процентов) также прибыла из Южной Кореи. На втором месте по объему поставок подержанных машин находится Япония с долей 23,3 процента, а на третьем — Грузия (9,7).

Самой популярной новой моделью марки стал внедорожник G-класс с результатом в 2,2 тысячи единиц. В первую пятерку также вошли кроссоверы GLS, GLC, GLE и седан бизнес-класса E-класса.

Среди ввезенных автомобилей с пробегом лидером стал Mercedes-Benz C-класс (5,2 тысячи единиц). За ним следуют E-класс, кроссоверы GLE и GLC, а также флагманский седан S-класс.

