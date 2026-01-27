Реклама

Россия
09:37, 27 января 2026Россия

Ахматовец рассказал о «что-то задумавших» в зоне СВО бойцах ВСУ

Ахматовец с позывным Аид заявил, что бойцы ВСУ задумали что-то непонятное
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «задумали что-то непонятное» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид. Его заявление опубликовано в Telegram.

По словам Юнусова, ВСУ подтянули в зону ответственности его группы дополнительные расчеты управления беспилотными летательными аппаратами.

«Там теперь реально Шереметьево, международный терминал, 12 тысяч рейсов в день. Ну, посмотрим, время покажет», — рассказал ахматовец.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил об изменениях ситуации в зоне СВО. По его словам, с начала января под контроль Вооруженных сил России перешло более 500 квадратных километров территории.

