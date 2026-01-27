Реклама

Россия
07:56, 27 января 2026Россия

Объявлено об изменениях в ситуации в зоне СВО

НГШ Герасимов: В зоне СВО под контроль ВС РФ перешло 500 квадратных километров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

С начала января в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под контроль Вооруженных сил России перешло более 500 квадратных километров территории. Об этих изменениях заявил начальник Генерального Штаба Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в Telegram.

По словам Герасимова, российские войска имеют успехи в том числе в создании в приграничной буферной зоне — за месяц одна только группировка войск «Север» взяла под контроль четыре населенных пункта в приграничье.

С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории

Валерий Герасимов

Также НГШ рассказал об уличных боях в стратегически важном городе Донбасса — Красном Лимане. Из населенного пункта открывается путь к наступлению на Славянск, главный укрепрайон региона.

