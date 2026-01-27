Стало известно об уличных боях в стратегически важном городе Донбасса

НГШ Герасимов: ВС России ведут уличные бои в Красном лимане и Ильичевке

Вооруженные силы (ВС) России ведут уличные бои в стратегически важном городе Донбасса — Красном Лимане — и расположенном неподалеку селе Ильичевка. Об этом стало известно из сообщения начальника Генерального штаба (НГШ) РФ Валерия Герасимова, его заявление публикует Минобороны в Telegram.

Герасимов рассказал, что российские войска также активно продвигаются в направлении Славянска.

Воинские части и подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирования Вооруженных сил Украины на территории национального парка «Святые горы» Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России

Красный Лиман считается воротами, из которых открывается путь к главному укрепрайону ВСУ в Донецкой народной республике, Славянску, и контролю над территорией всего региона.