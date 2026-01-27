Реклама

Силовые структуры
09:34, 27 января 2026
Силовые структуры

Проживающий в России иностранец спрятал золото на 200 миллионов рублей в ванной

В Приамурье иностранца отдали под суд за хранение золота на 200 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о незаконном хранении золота на 207,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном ведомстве.

В совершении преступления обвиняется иностранный гражданин, проживающий в Благовещенске. По данным следствия, он взял у знакомого 24 золотых слитка общим весом почти 20 килограммов на временное хранение. Сумку с драгоценным металлом обвиняемый спрятал в вентиляционной шахте ванной комнаты в арендуемой им квартире.

Мужчину задержали, золото изъяли. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовных дел о фальшивых золотых слитках, предназначенных для экспорта. В мошенничестве обвиняются шесть человек, которые продали подделку за три миллиона долларов.

