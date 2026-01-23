Российские экспортеры потратили три миллиона долларов на муляжи золотых слитков

СК: В Москве шесть аферистов продали для экспорта фальшивое золото на $3 млн

В Москве завершено расследование уголовных дел о фальшивых золотых слитках, предназначенных для экспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В особо крупном мошенничестве обвиняются шесть участников организованной группы. По данным следствия, в 2025 году они реализовали криминальную схему, жертвами которой стали граждане, собиравшиеся выгодно купить золото на экспорт. Фигуранты дела изготовили слитки, имитирующие драгоценный металл, и поддельные документы об их подлинности.

Аферисты получили за них от потерпевших цифровые активы, эквивалентные трем миллионам долларов, и передали фальшивки без проверки химического состава металла. Их задержали сотрудники СК, оперативники управления экономической безопасности МВД и ФСБ России.

В ходе следствия допрошены более 30 свидетелей, проведены обыски, изъяты документация, мобильные устройства и электронные носители информации.

Двое фигурантов, находившихся в федеральном розыске, сдались и дали показания на сообщников. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что стоимость тройской унции золота побила очередной исторический рекорд.