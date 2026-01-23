Золото вышло на новый ценовой рекорд

Comex: Стоимость тройской унции золота превысила 4 тысяч 950 долларов

Стоимость тройской унции золота побила очередной исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

Так, на 07:03 мск цена данного драгоценного металла дошла до 4 тысяч 952 долларов. Немного позже котировки поднялись еще выше и достигли 4 тысяч 954 долларов.

До этого, вечером, 22 января, стоимость драгоценных металлов также выходила на рекордные значения. Золото дорожало до 4887,86 доллара, а серебро до 96 долларов за тройскую унцию. Цена на платину установила новый исторический рекорд стоимости в 2555,8 доллара за унцию.

По словам аналитика Анны Попцовой, центральные банки развивающихся стран мира скупают золото, чтобы усилить позиции в золотовалютных резервах на фоне неопределенности и рисков усиления давления со стороны США.

За десять месяцев 2025 года Индия приобрела у России золота на 50 миллионов долларов, что стало максимальным значением за последние пять лет.