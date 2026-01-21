Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 21 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Скачки цен на золото объяснили

Аналитик Попцова: Золото скупают на фоне неопределенности и рисков давления США
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Центральные банки развивающихся стран мира скупают золото, чтобы усилить позиции в золотовалютных резервах на фоне неопределенности и рисков усиления давления со стороны США. Так объяснила «Ленте.ру» скачки цен на драгоценный металл аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

По разным оценкам, в мире доступно порядка 200 тысяч тонн добытого золота (в разных формах — от слитков до ювелирных изделий). В год добывается еще порядка 3,5 тысячи тонн, что по текущей цене составляет порядка 500 миллиардов долларов. В отличие от других драгоценных металлов, «расход» золота минимален, в том числе из-за отсутствия промышленного использования.

«Это в самом чистом виде спекулятивный актив, стоимость которого определяется представлениями рынка о том, сколько он должен стоить. При этом большие объемы золота в обращении, в том числе в основе инвестиционных продуктов на золото, снижают волатильность цен на металл относительно других драгоценных металлов», — отметила Попцова.

В ночь на 21 января стоимость золота продолжила обновлять исторические максимумы и впервые превысила сначала уровень 4800 долларов за унцию, а затем и 4850 долларов за тройскую унцию. К моменту написания материала показатель подскочил до рекордных 4856,46 доллара за унцию, прибавляя в рамках торгового дня около 2 процентов, хотя только накануне превысил 4720 долларов.

Материалы по теме:
«Они обходят в прибыли даже золото» Богатые люди во всем мире бросились скупать женские сумки. Как они стали способом заработать?
«Они обходят в прибыли даже золото»Богатые люди во всем мире бросились скупать женские сумки. Как они стали способом заработать?
20 июня 2025
Во что вложить деньги в 2026 году? Прибыльные финансовые инструменты и стратегии
Во что вложить деньги в 2026 году?Прибыльные финансовые инструменты и стратегии
20 января 2026

По словам Попцовой, ралли в золоте началось из-за рисков усиления инфляции в США и ослабления доллара. Агрессивная и хаотичная коммуникация в части торговой политики спровоцировала опасения ухудшения условий в глобальной экономике. Традиционно подобные риски оживляют спрос на активы-убежища, в том числе на золото.

«При этом рост котировок золота по-прежнему движим устойчивыми покупками со стороны центральных банков развивающихся стран, которые стремятся усилить позиции в золотовалютных резервах за счет увеличения доли металлов. В этом случае регуляторы движимы следующими факторами: геополитическая напряженность; риск усиления давления со стороны США в части торговых пошлин и санкций; макроэкономическая неопределенность из-за ухудшения условий торговли; риск блокировки резервов», — пояснила она.

Из-за ралли драгметалла непредвиденная прибыль РФ составила 216 миллиардов долларов. Доходы от роста цен на драгоценный металл оказались сопоставимы со стоимостью замороженных активов. С начала специальной военной операции в феврале 2022 года страны Европейского союза (ЕС) заморозили российских суверенных активов на сумму порядка 210 миллиардов евро (244 миллиарда долларов), хранящихся в странах блока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    В зоне СВО отреагировали на скандальный тур российских звезд в Куршевель

    Глава Европейского ЦБ ушла с выступления американского министра в Давосе

    На берег вынесло кучи сырого картофеля фри

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok