Скачки цен на золото объяснили

Аналитик Попцова: Золото скупают на фоне неопределенности и рисков давления США

Центральные банки развивающихся стран мира скупают золото, чтобы усилить позиции в золотовалютных резервах на фоне неопределенности и рисков усиления давления со стороны США. Так объяснила «Ленте.ру» скачки цен на драгоценный металл аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

По разным оценкам, в мире доступно порядка 200 тысяч тонн добытого золота (в разных формах — от слитков до ювелирных изделий). В год добывается еще порядка 3,5 тысячи тонн, что по текущей цене составляет порядка 500 миллиардов долларов. В отличие от других драгоценных металлов, «расход» золота минимален, в том числе из-за отсутствия промышленного использования.

«Это в самом чистом виде спекулятивный актив, стоимость которого определяется представлениями рынка о том, сколько он должен стоить. При этом большие объемы золота в обращении, в том числе в основе инвестиционных продуктов на золото, снижают волатильность цен на металл относительно других драгоценных металлов», — отметила Попцова.

В ночь на 21 января стоимость золота продолжила обновлять исторические максимумы и впервые превысила сначала уровень 4800 долларов за унцию, а затем и 4850 долларов за тройскую унцию. К моменту написания материала показатель подскочил до рекордных 4856,46 доллара за унцию, прибавляя в рамках торгового дня около 2 процентов, хотя только накануне превысил 4720 долларов.

По словам Попцовой, ралли в золоте началось из-за рисков усиления инфляции в США и ослабления доллара. Агрессивная и хаотичная коммуникация в части торговой политики спровоцировала опасения ухудшения условий в глобальной экономике. Традиционно подобные риски оживляют спрос на активы-убежища, в том числе на золото.

«При этом рост котировок золота по-прежнему движим устойчивыми покупками со стороны центральных банков развивающихся стран, которые стремятся усилить позиции в золотовалютных резервах за счет увеличения доли металлов. В этом случае регуляторы движимы следующими факторами: геополитическая напряженность; риск усиления давления со стороны США в части торговых пошлин и санкций; макроэкономическая неопределенность из-за ухудшения условий торговли; риск блокировки резервов», — пояснила она.

Из-за ралли драгметалла непредвиденная прибыль РФ составила 216 миллиардов долларов. Доходы от роста цен на драгоценный металл оказались сопоставимы со стоимостью замороженных активов. С начала специальной военной операции в феврале 2022 года страны Европейского союза (ЕС) заморозили российских суверенных активов на сумму порядка 210 миллиардов евро (244 миллиарда долларов), хранящихся в странах блока.