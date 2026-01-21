Поставки российского золота в страну БРИКС взлетели

Минторговли Индии: Импорт российского золота достиг 50 миллионов долларов

За десять месяцев 2025 года Индия купила у России золота на 50 миллионов долларов, что стало максимальным значением за последние пять лет. Эти данные министерства торговли и промышленности Индии процитировало РИА Новости.

Отмечается, что Индия считается одним из крупнейших на планете импортеров этого драгоценного металла. С января по октябрь ее спрос на золото увеличился на 16,5 процента. Основными поставщиками этой страны БРИКС за десять месяцев оказались ОАЭ (15,3 миллиарда) и Швейцария (13,5 миллиарда).

Ранее сообщалось, что прибыль РФ от подорожания золота оценивается в 216 миллиардов долларов. Международные резервы России на конец 2025 года составили 755 миллиардов долларов, в том числе 326,5 миллиарда долларов в золоте.

По прогнозам, в обозримом будущем биржевая стоимость золота с большой долей вероятности продолжит расти, чему будет способствовать в том числе напряженная геополитическая ситуация. К середине 2026 года котировки этого драгоценного металла смогут вплотную подобраться к отметке в пять тысяч долларов за тройскую унцию.