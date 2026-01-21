Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 21 января 2026Экономика

Поставки российского золота в страну БРИКС взлетели

Минторговли Индии: Импорт российского золота достиг 50 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За десять месяцев 2025 года Индия купила у России золота на 50 миллионов долларов, что стало максимальным значением за последние пять лет. Эти данные министерства торговли и промышленности Индии процитировало РИА Новости.

Отмечается, что Индия считается одним из крупнейших на планете импортеров этого драгоценного металла. С января по октябрь ее спрос на золото увеличился на 16,5 процента. Основными поставщиками этой страны БРИКС за десять месяцев оказались ОАЭ (15,3 миллиарда) и Швейцария (13,5 миллиарда).

Ранее сообщалось, что прибыль РФ от подорожания золота оценивается в 216 миллиардов долларов. Международные резервы России на конец 2025 года составили 755 миллиардов долларов, в том числе 326,5 миллиарда долларов в золоте.

По прогнозам, в обозримом будущем биржевая стоимость золота с большой долей вероятности продолжит расти, чему будет способствовать в том числе напряженная геополитическая ситуация. К середине 2026 года котировки этого драгоценного металла смогут вплотную подобраться к отметке в пять тысяч долларов за тройскую унцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok