Наука и техника
13:31, 27 января 2026Наука и техника

Раскрыт недооцененный фактор развития сердечной недостаточности

NRC: Риск развития сердечной недостаточности зависит от окружающей среды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Риск развития сердечной недостаточности и то, как быстро она прогрессирует, зависит не только от давления, уровня сахара или образа жизни, но и от окружающей среды. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав десятки научных работ о влиянии загрязнений, шума и климатических факторов на здоровье сердца. Обзор опубликован в Nature Reviews Cardiology (NRC).

Ученые показали, что длительное воздействие загрязненного воздуха, транспортного и авиационного шума, жары, искусственного света ночью и токсичных металлов способно значительно повышать риск сердечной недостаточности. Эти факторы действуют не по отдельности, а одновременно и на протяжении многих лет — часто начиная с раннего возраста. В результате формируется кумулятивная нагрузка, которая ускоряет развитие болезни и ухудшает прогноз.

Особенно уязвимыми оказываются люди с низким социально-экономическим статусом. Они чаще живут в районах с плохим качеством воздуха, высоким уровнем шума и меньшим доступом к зеленым зонам, а также реже получают своевременную профилактику и лечение. Это, по мнению авторов, усиливает неравенство в показателях заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают, что профилактика сердечной недостаточности должна выходить за рамки индивидуальных рекомендаций. Помимо контроля давления и образа жизни, важную роль могут сыграть меры по улучшению качества окружающей среды — снижению загрязнения воздуха, защите от шума и экстремальной жары.

Ранее ученые выяснили, что уменьшение содержания соли в привычных продуктах может массово снизить сердечные риски.

