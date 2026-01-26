Реклама

Наука и техника
19:04, 26 января 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ массово снизить сердечно-сосудистые риски

HTN: Уменьшение содержания соли в привычных продуктах снижает сердечные риски
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Goodbishop / Shutterstock / Fotodom

Небольшое уменьшение содержания соли в повседневных продуктах — хлебе, готовых блюдах и еде навынос — может заметно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые, оценившие последствия программ по снижению натрия в массовом питании. Результаты опубликованы в журнале Hypertension (HTN).

Моделирование показало, что даже минимальные изменения в рецептуре популярных продуктов способны снизить средний уровень артериального давления в популяции. При этом людям не нужно менять пищевые привычки или осознанно ограничивать соль — эффект достигается автоматически, за счет состава самой еды.

Со временем такие «незаметные» меры могут предотвратить большое число случаев инфаркта и инсульта и сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя польза для каждого отдельного человека выглядит умеренной, на уровне миллионов людей она становится значимой для общественного здоровья.

Авторы отмечают, что постепенное снижение соли в промышленно приготовленных продуктах — один из самых эффективных и реалистичных способов снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить распространенность болезней сердца без давления на потребителей.

Ранее ученые нашли новый способ выявления болезней сердца задолго до первых симптомов.

