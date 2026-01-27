Реклама

Силовые структуры
16:45, 27 января 2026Силовые структуры

Раскрыто состояние пострадавшей в семейной трагедии в российском городе

В Сергиевом Посаде изрезанная мужчиной соседка находится в тяжелом состоянии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Сергиевом Посаде женщина, пострадавшая в ходе семейной трагедии, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел днем 27 января в квартире на 13-м этаже в ЖК «Виктория Парк». Там мужчина в результате ссоры расправился с супругой, а их соседка прибежала, услышав крики. В итоге она получила множественные ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что после нападения на супругу и соседку фигурант выпрыгнул с 17-го этажа. В квартире, где произошла семейная трагедия, был ребенок — он не пострадал.

