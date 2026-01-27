Российские дилеры изменили отношение к китайским автогигантам

«Известия»: Российские дилеры стали массово жаловаться на китайские автокомпании

Российские дилеры стали массово жаловаться на особенности работы с китайскими автопроизводителями. Об изменении отношения к автогигантам из азиатской страны сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

О разочаровании ряда российских дилеров работой с китайскими автопроизводителями стало известно по итогам опроса, проведенного аналитиками агентства «Автостат» и отраслевой ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Участников рынка попросили оценить взаимодействие с компаниями из КНР.

По итогам исследования выяснилось, что общий уровень удовлетворенности с 2023 года снизился на 12 баллов. Сильнее всего ухудшились оценки дилерами рекламы и продвижения производителями автобрендов из азиатской страны на российском рынке. Этот показатель сократился на 23,17 балла.

Заметно снизились оценки коммуникации и обратной связи от дистрибуторов (на 18,29 балла), а также уровня поддержки продаж новых автомобилей (на 15,76 балла) и финансовые отношения (на 11,81 балла). В то же время уровень недовольства вопросами, связанными с сохранением и развитием дилерской сети, а также с послепродажным обслуживанием проданных китайских автомобилей, напротив, увеличился на 7,7 балла.

Глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич связал усиление проблем российских дилеров во взаимодействии с китайскими партнерами с дисбалансом ожиданий продаж. Если первые учитывают не самую высокую емкость внутреннего рынка, то вторые все еще рассчитывают на рост реализации и ставят перед дилерами труднодостижимые цели. В реальности же ожидать скорого восстановления продаж на внутреннем рынке не приходится, подчеркнул он. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года. Январь и февраль, по его словам, уйдут на адаптацию к очередному повышению утильсбора.