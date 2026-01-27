Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:13, 27 января 2026Авто

Российские дилеры изменили отношение к китайским автогигантам

«Известия»: Российские дилеры стали массово жаловаться на китайские автокомпании
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские дилеры стали массово жаловаться на особенности работы с китайскими автопроизводителями. Об изменении отношения к автогигантам из азиатской страны сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

О разочаровании ряда российских дилеров работой с китайскими автопроизводителями стало известно по итогам опроса, проведенного аналитиками агентства «Автостат» и отраслевой ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Участников рынка попросили оценить взаимодействие с компаниями из КНР.

По итогам исследования выяснилось, что общий уровень удовлетворенности с 2023 года снизился на 12 баллов. Сильнее всего ухудшились оценки дилерами рекламы и продвижения производителями автобрендов из азиатской страны на российском рынке. Этот показатель сократился на 23,17 балла.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025

Заметно снизились оценки коммуникации и обратной связи от дистрибуторов (на 18,29 балла), а также уровня поддержки продаж новых автомобилей (на 15,76 балла) и финансовые отношения (на 11,81 балла). В то же время уровень недовольства вопросами, связанными с сохранением и развитием дилерской сети, а также с послепродажным обслуживанием проданных китайских автомобилей, напротив, увеличился на 7,7 балла.

Глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич связал усиление проблем российских дилеров во взаимодействии с китайскими партнерами с дисбалансом ожиданий продаж. Если первые учитывают не самую высокую емкость внутреннего рынка, то вторые все еще рассчитывают на рост реализации и ставят перед дилерами труднодостижимые цели. В реальности же ожидать скорого восстановления продаж на внутреннем рынке не приходится, подчеркнул он. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года. Январь и февраль, по его словам, уйдут на адаптацию к очередному повышению утильсбора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok