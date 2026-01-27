Реклама

Бывший СССР
13:05, 27 января 2026Бывший СССР

Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

ВС России нанесли массированный удар по Львовской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по западу Украины, Львовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, атакован объект инфраструктуры», — сказано в публикации.

Отмечается, что там на территории Львовской области находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт».

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 января Вооруженные силы Украины атаковали Россию с помощью шести ракет HIMARS и одной переоборудованной ракеты от зенитного ракетного комплекса С-200. Все они были перехвачены.

