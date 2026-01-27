ВСУ атаковали Россию HIMARS и переоборудованной ракетой от ЗРК С-200

Минобороны: ВС РФ сбили ракеты HIMARS и ЗРК С-200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию ракетами. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции.

По данным министерства, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России было сбито шесть ракет HIMARS. Кроме того, украинские войска применили ракету от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, переоборудованную для удара по наземным целям. Она также была перехвачена.

Помимо этого, за сутки средствами ПВО было сбито 105 беспилотников, добавили в военном ведомстве.

27 января Минобороны России также сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Купянск-Узловой в Харьковской области.