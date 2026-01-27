Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 27 января 2026Бывший СССР

Российские войска захватили крупную партию американского оружия

Mash: Российские войска захватили крупную партию американских пулеметов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) захватили крупную партию американских крупнокалиберных пулеметов неподалеку от границы с Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отметили российские военные, речь идет о пулеметах Browning M2, которые США использовали во Второй мировой и корейской войнах. При этом поставкой вооружения ВСУ занималась Бельгия.

«На одних стоит маркировка фирмы FN Herstal, основанной под Льежем в 1889 году, а на других просто спилены серийные номера и названия компаний-производителей (видимо, отправляли вчерную)», — говорится в сообщении канала.

При этом отмечается, что переданы пулеметы были еще в 2022 году. Сначала они использовались для обороны, но теперь их применяют штурмовики. Кроме того, как отметили авторы сообщения, оружие оказалось неисправным.

Ранее стало известно, что небольшая группа американских чиновников настаивает на передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Отмечалось, что наиболее активно в этом вопросе выступает Дэн Райс, ранее занимавший должность спецпомощника бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сокрушительном поражении польской бригады НАТО в Донбассе

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    В легализации онлайн-казино увидели серьезные риски

    Владельцы дорогих кроссоверов столкнулись с неожиданной проблемой

    Чистоту пляжей в Анапе оценили

    Стармер испугался гнева Трампа

    Москвичам показали новую станцию метро

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    Уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко направили в российский суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok