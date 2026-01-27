Mash: Российские войска захватили крупную партию американских пулеметов

Российские войска в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) захватили крупную партию американских крупнокалиберных пулеметов неподалеку от границы с Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отметили российские военные, речь идет о пулеметах Browning M2, которые США использовали во Второй мировой и корейской войнах. При этом поставкой вооружения ВСУ занималась Бельгия.

«На одних стоит маркировка фирмы FN Herstal, основанной под Льежем в 1889 году, а на других просто спилены серийные номера и названия компаний-производителей (видимо, отправляли вчерную)», — говорится в сообщении канала.

При этом отмечается, что переданы пулеметы были еще в 2022 году. Сначала они использовались для обороны, но теперь их применяют штурмовики. Кроме того, как отметили авторы сообщения, оружие оказалось неисправным.

Ранее стало известно, что небольшая группа американских чиновников настаивает на передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Отмечалось, что наиболее активно в этом вопросе выступает Дэн Райс, ранее занимавший должность спецпомощника бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.