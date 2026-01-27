Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 27 января 2026Мир

Самолет НАСА приземлился на брюхо и с искрами пропахал посадочную полосу

Самолет НАСА WB-57 совершил аварийную посадку в Хьюстоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Самолет НАСА совершил аварийную посадку в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне (штат Техас). Кадры ЧП публикует Telegram-канал Shot.

Реактивный WB-57 приземлился на брюхо и с искрами пропахал взлетно-посадочную полосу. После этого самолет загорелся. Спасатели успели извлечь пилота, ему потребовалась госпитализация.

С 1970-х годов всего было построено три WB-57. Эти самолеты предназначены для исследовательских полетов, они до сих пор остаются ценным активом для научного сообщества. В частности, их используют для изучения стратосферы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Нетаньяху жестко высказался о Газе и Палестине

    Назван фаворит на победу в медальном зачете Олимпиады

    Самолет НАСА приземлился на брюхо и с искрами пропахал посадочную полосу

    Захарова ответила на слова президента Польши о причастности СССР к холокосту

    Долина намекнула на новый период в жизни после скандала

    В Гренландии удивились словам Трампа о переговорах

    Появление на фронте передвижных крематориев ВСУ объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok