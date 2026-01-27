Самолет НАСА приземлился на брюхо и с искрами пропахал посадочную полосу

Самолет НАСА WB-57 совершил аварийную посадку в Хьюстоне

Самолет НАСА совершил аварийную посадку в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне (штат Техас). Кадры ЧП публикует Telegram-канал Shot.

Реактивный WB-57 приземлился на брюхо и с искрами пропахал взлетно-посадочную полосу. После этого самолет загорелся. Спасатели успели извлечь пилота, ему потребовалась госпитализация.

С 1970-х годов всего было построено три WB-57. Эти самолеты предназначены для исследовательских полетов, они до сих пор остаются ценным активом для научного сообщества. В частности, их используют для изучения стратосферы.