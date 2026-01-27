Реклама

Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

Самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности
Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности. Об этом сообщает «НТС Иркутск».

Уточняется, что инцидент произошел днем 26 января. Борт летел в Бодайбо, но из-за технических проблем пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе на фоне непогоды 27 января. Из-за метеоусловий возможны задержки во время наземного обслуживания самолетов.

