14:47, 27 января 2026Россия

Сгоревший с кубинцами внутри хостел связали с председателем Союза пенсионеров по Москве

РЕН ТВ: Сгоревшим в Балашихе домом владеет глава Союза пенсионеров по Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Хостел в Балашихе, жертвами пожара в котором стали четыре человека, принадлежит председателю Союза пенсионеров России по Москве Игорю Корнееву и его супруге. На эту связь указывает РЕН ТВ в Telegram.

По информации телеканала, Корнеев с женой также владеют квартирой в Реутове, где в 2017 году нашли нелегальных мигрантов. Тогда хозяев жилья привлекли к административной ответственности. Источник журналистов сообщил, что у семейной пары могло быть несколько таких объектов.

Первые сообщения о пожаре в доме появились утром 27 января. Жертвами возгорания стали четыре человека. Согласно данным прокуратуры Подмосковья, один из них — 17-летний подросток. В свою очередь, в МЧС России подчеркнули, что здание не было зарегистрировано как гостиница.

По информации журналистов, получившими смертельные ожоги оказались граждане Кубы. Как пишет Baza в Telegram, особняк отключили от газа и света из-за долгов. Чтобы согреться, в одной из комнат жильцы развели костер. Шесть человек удалось спасти.

