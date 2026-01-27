Реклама

Культура
19:45, 27 января 2026Культура

Шаляпин ответил на слова о тайном покровителе

Шаляпин ответил на обвинения Кушанашвили в наличии влиятельного покровителя
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин резко ответил журналисту Отару Кушанашвили на слова о влиятельном покровителе, которому артист якобы обязан своим успехам. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей.

Шаляпин призвал шоумена «не распространять неправду», отказавшись опровергать слова «завистливого человека».

«Могу одно точно сказать: не стоит завидовать более успешным коллегам, у каждого свой путь, свои сложности и свои, если уж на то пошло, покровители», — сказал Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин оправдался за скандальные слова о женщинах. По его словам, распространение кадров с его словами связано с попытками «растоптать или очернить» его.

