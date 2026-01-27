Следы ДНК бывшего чиновника нашли при обыске у российского экс-замгубернатора

Следы ДНК экс-мэра Сургута Филатова обнаружили при обыске у замгубернатора ХМАО

В Ханты-Мансийске во время обысков в доме бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова нашли следы ДНК экс-главы Сургута Андрея Филатова. Об этом стало известно в ходе процесса в суде, сообщает URA.RU.

Следы нашли на вещественных доказательствах. Речь идет о желтой резинке, которой были перемотаны пятитысячные купюры. Всего было обнаружено 350 тысяч рублей, они лежали в рюкзаке. Шипилов заявил, что не знает, как купюры там оказались.

Шипилова задержали 14 февраля 2025 года, заподозрив в получении взятки на 7,5 миллиона рублей. Филатов проходит по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Ранее сообщалось, что в Омске суд дал экс-полицейским 16 и 17 лет колонии за торговлю героином.