Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 27 января 2026Силовые структуры

Следы ДНК бывшего чиновника нашли при обыске у российского экс-замгубернатора

Следы ДНК экс-мэра Сургута Филатова обнаружили при обыске у замгубернатора ХМАО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийске во время обысков в доме бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова нашли следы ДНК экс-главы Сургута Андрея Филатова. Об этом стало известно в ходе процесса в суде, сообщает URA.RU.

Следы нашли на вещественных доказательствах. Речь идет о желтой резинке, которой были перемотаны пятитысячные купюры. Всего было обнаружено 350 тысяч рублей, они лежали в рюкзаке. Шипилов заявил, что не знает, как купюры там оказались.

Шипилова задержали 14 февраля 2025 года, заподозрив в получении взятки на 7,5 миллиона рублей. Филатов проходит по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Ранее сообщалось, что в Омске суд дал экс-полицейским 16 и 17 лет колонии за торговлю героином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Появились подробности готовящегося в Азербайджане теракта

    Следы ДНК бывшего чиновника нашли при обыске у российского экс-замгубернатора

    Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

    Рост цен в Москве оказался минимальным среди всех регионов России

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok