06:01, 27 января 2026

Странная привычка в еде довела подростка до неотложки

Олег Давыдов
Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником TomorrowHaunting9373 рассказала о своей странной привычке в еде: на протяжении двух лет она испытывала серьезную зависимость от льда, который образуется на стенках морозильных камер холодильников. По словам 15-летнего подростка, она поглощала его в огромных количествах.

«Даже зимой я съедала около трех-четырех больших мисок в день. Причина такой сильной зависимости в том, что этот лед содержал много вредных химических веществ, в том числе гидрофторуглероды, а также бактерии, вирусы и грибки, например, листерию, кишечную палочку и сальмонеллу. Они накапливались в моем организме и в итоге привели к серьезному дефициту железа и проблемам с печенью», — написала подросток.

При этом впервые она попробовала лед из морозилки вместе с кузиной, однако у той это не вызвало привыкания. Свою же одержимость этим неожиданным пунктом своего меню TomorrowHaunting9373 называет полноценной зависимостью, но она довела ее до госпитализации в неотложное отделение скорой помощи, при этом помимо печени у нее пострадали легкие. После этого на протяжении года ей удается воздерживаться от поедания льда.

Ранее путаница при приготовлении салата обернулась для девушки отвратительными последствиями. По ее словам, проблема возникла, когда она решила приготовить блюдо с тунцом.

