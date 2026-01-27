Странная привычка в еде довела подростка до неотложки

Пользовательница Reddit с ником TomorrowHaunting9373 рассказала о своей странной привычке в еде: на протяжении двух лет она испытывала серьезную зависимость от льда, который образуется на стенках морозильных камер холодильников. По словам 15-летнего подростка, она поглощала его в огромных количествах.

«Даже зимой я съедала около трех-четырех больших мисок в день. Причина такой сильной зависимости в том, что этот лед содержал много вредных химических веществ, в том числе гидрофторуглероды, а также бактерии, вирусы и грибки, например, листерию, кишечную палочку и сальмонеллу. Они накапливались в моем организме и в итоге привели к серьезному дефициту железа и проблемам с печенью», — написала подросток.

При этом впервые она попробовала лед из морозилки вместе с кузиной, однако у той это не вызвало привыкания. Свою же одержимость этим неожиданным пунктом своего меню TomorrowHaunting9373 называет полноценной зависимостью, но она довела ее до госпитализации в неотложное отделение скорой помощи, при этом помимо печени у нее пострадали легкие. После этого на протяжении года ей удается воздерживаться от поедания льда.

